O druhé zlato pro mladé české slalomáře z ME se postaraly kanoistky do 23 let

Kanoistky Gabriela Satková, Eva Říhová a Tereza Kneblová ovládly na evropském šampionátu ve slalomu v Českých Budějovicích závod hlídek v kategorii do 23 let a vybojovaly pro domácí vodáky druhou zlatou medaili. Stříbro dnes v areálu Lídy Polesné přidaly juniorské týmy Tomáš Větrovský, Lukáš Kratochvíl, Michal Urban a Klára Kneblová, Adriana Morenová, Olga Samková. Naprázdno vyšli jen kanoisté do 23 let, kteří skončili až pátí.

Foto: Ivana Roháčková, ČTK Česká kanoistka Gabriela Satková na archivním snímkuFoto : Ivana Roháčková, ČTK

Článek Tým kolem medailistky z MS a ME dospělých Satkové triumfoval jednoznačně s více než desetisekundovým náskokem před Němkami a Britkami. Kanoistky navázaly na čtvrteční vítězství juniorských kajakářek. Juniorští kanoisté se o druhé místo podělili shodným časem se Španěly, kteří přitom měli o jednu dvousekundovou penalizaci víc, zvítězili Slováci. Kanoistky se sedmi dotyky branek zaostaly o 3,42 sekundy za Španělkami, které vyhrály díky o tři "šťouchy" čistší jízdě. Evropský šampionát juniorů a závodníků do 23 let se koná v Česku poprvé v historii. Loni ve slovinském Solkanu byli Češi suverénně nejúspěšnější výpravou s deseti zlatými a celkově 15 medailemi a po týmových závodech jsou i nyní s bilancí 2-2-0 v čele pořadí zemí. O cenné kovy v individuálních závodech se bude na jihu Čech bojovat o víkendu. Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Českých Budějovicích: Do 23 let: Muži: 3xC1: 1. Slovinsko 107,47 (4 tr. sekundy) ...5. Česko -6,76 (8). Ženy: 3xC1: 1. Česko 128,45 (6). Junioři: 3xC1: 1. Slovensko 119,42 (10) 2. Česko -3,78 (10) a Španělsko -3,78 (12). Juniorky: 3xC1: 1. Španělsko 145,00 (8) 2. Česko -3,42 (14). Vodní sporty Juniorské kajakářky získaly na domácím ME zlato v hlídkách

