Plavkyně Janíčková a Kubová získaly medaile na mítinku v Monaku

Pátou příčkou ve čtvrtfinále skončila padesátka také pro Kubovou. Od postupu ji dělilo 35 setin. "Padesátka znak byla slušná až v mém posledním kole, ale pořád to není úplně ono. Ale systém sprinterského závodu byl dobrý. Líbilo se mi to, je to zajímavé," uvedla v tiskové zprávě plavkyně, která zná vyřazovací systém z týmové soutěže International Swimming League. "U ISL je to výrazně fyzicky náročnější, protože tam se plavou padesátky každé tři minuty. Tady to bylo rozprostřené během dne. Na druhou stranu jsme téměř neopustili bazén," doplnila Kubová.