Postupová radost pro dva české dvojskify. Vraštil se Šimánkem jeli nejrychleji ze všech

Rychlejší než český dvojskif lehkých vah nebyl nikdo z vítězů další čtvrtfinálových jízd, ať už to bylo Norové Benske a Tjöm (6:20,83), úřadující olympijští šampioni McCarthy s Donovanem z Irska (6:21,05), ani Švýcaři Schäuble, Ireland (6:25,53). „Měl jsem skvělý pocit, jak nám to od začátku šlapalo. Možná se to z břehu nezdálo, byla to ale dost dřina a semifinále bude ještě těžší," tvrdil Vraštil.