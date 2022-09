Pozvánka od rivala? Svět vnímá, že jsme nejdál, těší Prskavce

Je pravda, že loni v říjnu po sezoně jsem se nezastavil, vysvobozením byla jen krátká dovolená. Na takové množství povinností jsem nebyl zvyklý, ale odtrénoval jsem vše, co jsem chtěl. A sezona byla povedená, mrzí mě jen Světový pohár v Praze a mistrovství světa, kde jsem byl pátý. Na druhou stranu to bylo mé nejhorší umístění v sezoně, což mi přijde hustý, tohle už se mi v kariéře možná nikdy nepovede.

Chtěl jsem se na něj zaměřit, takže jsem nečasoval formu na jeden závod, ale snažil se být permanentně v dobré pohodě. Trofej vyrobil anglický trenér, který stavěl i trať v Tokiu. Během covidu neměl moc co dělat, jeho kamarád má cykloservis, takže vymysleli, že by recyklací ozubených koleček udělali takovou pěknou trofej. Ta předchozí nebyla úplně reprezentativní, byla z plastu, rychle se rozbila… Z téhle jsou všichni závodníci nadšení.

Myslím, že se na to dokonce těší. Už nemá řeči, přijde mi, že ho baví, když má ve skupině takového tragéda, kterému může říkat úplné základy. (směje se) Ale ono to opravdu pomáhá i na kajaku, síla záběru se zvedla, protože proti ostatním jsem byl fakt slabý.

Máme nabídku od Joea Clarka (olympijský vítěz z Ria), že by chtěl odjet pár tréninků s naší skupinou, aby viděl, jak to děláme. Na oplátku si můžeme v Londýně s nimi zajezdit v jejich časech tréninků. I to potvrzuje, jak nás svět vnímá. Že jsme nejdál a opravdu vládneme.

Já ne, já v něm ukončil kariéru. (úsměv) Můj poslední závod byl na mistrovství světa. Zkouška byla krásná, ale už se do toho nechci pouštět. Nejvíc to mrzí syna, který si na tu startovací rampu hraje, tak je škoda, že mu z ní nemůžu zamávat. Jsem fanoušek vodního slalomu, ale i tahle disciplína může mít své publikum. Není blbá, ale není pro mě. Já nemám mentálně na to, abych neřešil svoji skvělou lajnu, ale to, jak ji kazit ostatním…