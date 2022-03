Proč mám tak velké svaly? divil se Prskavec. V mincovně zavzpomínal na dětství v Jablonci

„Původní návrh mě vykreslil jako hrozného svalovce, a to jsem si říkal, že to nejsem úplně já a požádal jsem, jestli by svaly nešly trochu zmenšit," přiznal s úsměvem 28letý kajakář. „Chtěl jsem, abych tam vypadal trošku jako já, což se podle mě nakonec povedlo," doplnil poté, co zlatou a stříbrnou minci spolu s dalším držitelem zlata z Japonska střelcem Jiřím Liptákem a paralympioniky lukostřelcem Davidem Drahonínským a boccistou Adamem Peškou na severu Čech vyrazil.