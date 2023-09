Samá zlata a životní sezona? Největší výhra je dcera, má jasno Fuksa

Na singlu určitě ne. Na deblu s bráchou mohl být lepší, pořád mě hodně mrzí finále mistrovství světa, které nám nesedlo. Ale pak jsme si to vynahradili na Světovém poháru stříbrem v Paříži, takže budeme po sezoně odpočívat s vědomím, že to umíme.

Ta přišla už v květnu, moje dcera. (úsměv) Ale je pravda, že jsem byl pětkrát druhý a jednou třetí, jen jednou mi to na medaili nevyšlo. A jak je to od roku 2016 na singlu jediná olympijská disciplína, celý kanoistický svět se soustředí na ni. Ale poslední roky vím, že každého kluka už jsem někdy porazil, a nemám strach, že by tam byl někdo extrémně lepší, to jsem doufám já. Necítil jsem se ve hvězdné formě, ale předvedl jsem svůj standard. Pár takových závodů se mi už povedlo, že jsem rozjel finiš a věděl, že mě nikdo nepředjede.