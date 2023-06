Šantrůčková skončila na skifu ve Varese pátá, Cincibuch s Podrazilem byli šestí

Závod skifařek vyhrála dvojnásobná mistryně světa do 23 let Němka Alexandra Fösterová. Šantrůčková za ní zaostala o 13 a půl sekundy. Další česká skifařka Lenka Lukšová ve Varese nestartovala, obě by se měly utkat na začátku července na SP v Lucernu o účastnické místo na mistrovství světa.