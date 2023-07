Slalomáři Prskavec a Krejčí ovládli semifinále kajakářů na ME, Přindiš vypadl

Dnes mu rozhodčí připsali dvě trestné sekundy za dotek šestnácté branky a v závěru Přindiš nabral velkou časovou ztrátu. Od postupu ho dělila více než sekunda a půl. "Šťouch bohužel přišel trochu smolně, mně se zrovna zvedla vlnka, nedalo se s tím moc co dělat, líznul jsem to hrudníkem. Dole už jsem ztrácel čas, ten zbytek byl trošku trápení. Trať není plynulá, navíc brány jsou v místech, kde se voda hodně mění - někomu to klouzne krásně, někdo se s tím bude prát," řekl. "Nevím, jakou myšlenku stavitelka měla, ty brány dala do skoro nejhorších míst, co na trati jsou. Ale to je vodní slalom, voda je proměnlivá a my s tím musíme pracovat," dodal Přindiš, kterého odpoledne čeká ještě kvalifikace kayakcrossu.