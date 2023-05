Slalomářka Fišerová se nominovala do reprezentace na kánoi i na kajaku

Fišerová bude stejně jako v minulé sezoně startovat na obou lodích, kterým se věnuje. Vedle kánoe, která jí přinesla řadu medailí z vrcholných světových akcí, se jí tentokrát na domácí scéně mimořádně dařilo i na kajaku. V Troji navázala na dvě výhry z úvodního nominačního víkendu na Trnávce.

Na kánoi měla z Trnávky třetí a první místo, nyní přidala další vítězství. To už jí taky s přehledem stačilo. "O tom, že bych měla obě kategorie jisté v reprezentaci po třetím nominačním závodu, jsem ani nesnila. Když jsem šla do těch nominací, tak jsem se necítila úplně dobře. Říkala jsem si, že se uvidí. Je vidět, že na mě působí trošičku nějaký stres, je to mnohem lepší. Dostanu se víc do závodnické sféry a dokážu závodit líp než na těch přípravných závodech," uvedla v nahrávce pro média. Už před nedělním závodem je jisté, že ji v týmu na kánoi doplní Tereza Kneblová a Gabriela Satková.

Závod kajakářů vyhrál mistr světa Přindiš před olympijským šampionem a úřadujícím mistrem Evropy Prskavcem. Velkou radost ale mohl mít také dnes čtvrtý Krejčí. Po dvou "desítkách" za výhry na Trnávce zapsal do nominace dalších devět bodů a už nemůže být předstižen.

Úspěšný závodník z mládežnických kategorií, který byl předloni mistrem světa do 23 let a loni obhájil evropský titul v této kategorii, se poprvé prosadil do reprezentačního áčka. "Je to úplně neskutečné. Doufal jsem v to před sezonou, chtěl jsem se dostat do seniorského týmu. Že to šlo hned z prvních tří závodů, je úžasné. Jsem nadšený a těším se na celou sezonu," radoval se.

Nejlepší výsledek v krátké kariéře mezi kanoisty zajel hvězdný kajakář Prskavec. Dnes nechal za sebou kompletní domácí konkurenci a vítězstvím se udržel ve hře o reprezentaci i v lodi, které se věnuje zhruba rok a půl. "Porazil jsem naše nejlepší singlíře, což mi přijde úplně neskutečné. Nedávno jsem začínal, řekl bych, že trošku ze mě měli i srandu, a teď s nimi jedu vyrovnané partie," rozplýval se.

Potěšilo ho, jak zareagoval na drobnou chybu ve finálové jízdě. "Dokázal jsem i na tom singlu změnit pojetí jízdy, risknout tam přejezd poslední povody a nahnal jsem to zpět. Na kajaku to umím a dokážu pracovat s tím tempem, zatímco na singlu jsem to moc nedokázal," řekl.

V zamotaných nominačních bojích kanoistů je na průběžné třetí příčce před stříbrným olympijským medailistou Lukášem Rohanem, který dnes dojel až sedmý. Nejlepší výchozí pozici má Václav Chaloupka, za nímž je mladík Martin Kratochvíl. Rozhodne se v neděli.