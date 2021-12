Transgender plavkyně láme ženské rekordy. Budí to pobouření

Thomasová plave za univerzitu Penn ve státě Pensylvánie. Na listopadových závodech mezi její školou a univerzitou Princeton transgender žena, která se dříve jmenovala Will, zbořila školní rekordy na 100 m, 200 m a 500 m volným způsobem. V celostátním srovnání by jí to stačilo na druhý, respektive třetí nejlepší čas.