Vraštil se Šimánkem na medaili nedosáhli, skončili pátí

"Jsme spokojení, ale trošku zklamaní. Páté místo je krásné, ale po jízdách jsme si, nechci říct věřili, ale pomýšleli jsme na lepší umístění. Dnes nás ale stálo hodně sil držet se s těmi nejlepšími. To byl rozdíl oproti ostatním jízdám, kdy jsme byli vepředu, a pak, když jsme přeřazovali, tak už to výše nešlo. Čtyři lodě byly rychlejší," konstatoval Šimánek.

Flamíková s Novotníkovou byly z výhry ve finále B nadšené. "Spokojenost je největší. Když jsme nastupovaly, tak jsme věděly, že to nebude jednoduchý závod. Nervozita stoupala, jely jsme tady předtím tři hodně náročné závody a nevěděly jsme, kdo jak je unavený. Chtěly jsme vyhrát a jsem ráda, že se to povedlo," řekla Flamíková.

Češky byly na prvním mezičase druhé, před polovinou tratě se dostaly do čela a první místo udržely i v závěru, kdy na ně útočily Irky Natalie Longová a Tara Hanlonová. Polepšily si tak i oproti ME, kde skončily ve finále B druhé. "Je to potvrzení, že nám funguje trénink, trenér to dobře naplánoval, jsme spokojené," pochvalovala si Novotníková.