Žádný speciální oblek! Ledová mořská panna jen tak nalehko předvedla mrazivý kousek

"Nešlo jen o dosažení nemožného, ale také o to, aby se začalo více mluvit o péči o tyto konkrétní vody a o všem, co se děje se změnou klimatu. To je opravdové pozadí toho, co mě i celý tým popohání. Jsme hrdí, že můžeme toto neuvěřitelné místo proslavit po celém světě, jsem za tuto příležitost velmi vděčná," uvedla troufalá plavkyně.