Zlato nebyla náhoda! Chaloupka se definitivně dostal z mistrovské kocoviny

Krakov (od našeho zpravodaje) ‑ „To zlato bylo dost nečekané pro všechny. Možná pak lidi vnímali, že to byla náhoda, ale já tvrdě pracoval, abych přidal další výsledek, který by je přesvědčil, že to náhoda nebyla. Věřím, že se to povedlo,“ hlásil se spokojeným úsměvem.