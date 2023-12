Perušič se Schweinerem podlehli v Dauhá domácím a utrpěli druhou prohru

Světové trojky Perušič se Schweinerem startují ve finále seriálu počtvrté, jejich maximem je stříbro z předloňska z Cagliari. V Dauhá je osm nejlepších párů plus dva na divokou kartu rozděleno do dvou skupin. Vítězové projdou přímo do semifinále, další dvě dvojice do čtvrtfinále.