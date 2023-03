Biatlon dávno opustila, ale Landová v sobě ve stopě zase probudila duši závodnice

Kolikrát se jí honilo hlavou, jaké by to bylo, kdyby místo podvádějících Rusek stály Češky na stupních vítězů už v Soči. „Byla jsem z toho trochu mrzutá a naštvaná. Přemýšlela jsem, o co jsme vlastně přišly,“ přiznávala. „Ale byla jsem moc ráda, že to Český olympijský výbor a svaz pro nás udělaly tak hezké a mohli tu s námi být i naši nejbližší,“ cenila si.