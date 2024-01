Biatlonista Mikyska se po zranění představí na SP v Oberhofu, vrací se i Hornig

Mikyska vynechal úvodní tři podniky sezony, poté co si v srpnu utrhl během letního mistrovství světa zkřížený vaz a vnitřní meniskus. Absolvoval operaci, rehabilitoval a na konci roku absolvoval IBU CER Cup v Novém Městě na Moravě po boku juniorských reprezentantů.

Do Světového poháru se vrací také čtyřiadvacetiletý Hornig, kterému patří v průběžném pořadí IBU Cupu 11. místo. „Víťa zajížděl v IBU Cupu dobré výsledky a zaslouží si dostat šanci ve Světovém poháru. Zároveň Adam a Mikuláš mohou na IBU Cupu uspět a zvednout si sebevědomí. Víme, jak se tam vedlo Víťovi, takže budeme mít i na dálku porovnání,“ podotkl sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Spolu s Karlíkem a Václavíkem se přesune do IBU Cupu také Vinklárková. Ženy by měly absolvovat lednové závody Světového poháru ve čtyřech, v případě nutnosti pro štafetu by byla z IBU Cupu povolána náhradnice.