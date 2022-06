Biatlonu hrozí chaos. Podvodníci mohou mít žně

Rozpaky zazněly také ze švédské strany. „Snažili jsme se přístroj obelstít a vychytat jeho případné nedostatky. Jestli se nám podvod povedl? Ano. A bylo to hodně jednoduché. Pokud s tím teď něco neuděláme, bude to znamenat ještě větší problém než doping," varoval dříve v rozhovoru pro švédskou televizi SVT šéf vývoje vosků tamního národního biatlonového týmu Johan Wahlström.

„Co se týče dopingu, podepsali jsem, že konečnou zodpovědnost za to, co nám koluje v těle, máme my. S lyžemi to bude ale složitější si všechno ohlídat. Když budeme mít pozitivní test (na fluor) jen těžko někdo uvěří, že jsme nepodváděli. Prostě musíme mít testovací metodu, která bude férová," bojí se možných falešných pozitivních testů norská biatlonová hvězda Vetle Christiansen.