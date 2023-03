Bimbova jedenáctka. Česká „pivní kauza“ měla úsměvnou dohru

Nemám extra plány. Užiju si čas s rodinou, navštívíme příbuzné. Po sezoně jsem vždycky z cestování unavený a jsem rád, že můžu hodit tašku do kouta a nemusím balit. Takže moře nechávám až při týdnu volna, co máme v létě.

Do pořadu Tiki-Taka na O2 Sport jste nechal poslat soudek piva s nápisem Bimbova jedenáctka pro útočníka Slavie Micka van Burena. Právě po jeho slovech jste loni kritizoval praxi posezení u piva během sezony. Jak vás to napadlo?

Odpověděl mi na Instagramu, já taky reagoval. Myslím, že si přejeme to nejlepší. Oba jsme ze sportovního prostředí, je to takové hecování, i mezi Spartou a Slavií. (úsměv)

Na jednu sezonu si myslím, že to je dobré. Ale kdyby měla trvat další dva tři roky, nebylo by to pro atraktivitu sportu ideální. Občas se objeví talent, který vše propojí a Johannes si to zaslouží, ale chtěl bych se, aby se na Nory zbytek světa včetně nás dotáhl a ty souboje byly zajímavější.