Davidová? Na střelnici vypadá velmi dobře, chválí norský kouč. U Puskarčíkové vidí pokrok

Pod jeho vedením získaly medaile také Lucie Charvátová na MS 2020 ve sprintu a Eva Puskarčíková, která byla společně s Davidovou loni členkou bronzové smíšené štafety. Minulou sezonou se ale Puskarčíková i vinou zdravotních problémů v přípravě protrápila a místo v elitním týmu neměla jisté. V Norsku si ho vybojovala. "Letos udělala Eva v přípravě spoustu dobré práce. Vypadá to dobře. Bude zajímavé sledovat její progres ve Světovém poháru," řekl Gjelland.

Vedle Davidové, Charvátové a Puskarčíkové zahájí sezonu v SP ještě Jessica Jislová a Tereza Vinklárková. Jislové k nominaci stačil jeden testovací závod, druhý kvůli zdravotním problémům vynechala. "Byla trochu nachlazená. Potřebovali jsme ji vidět v závodě a to nám sobotní sprint splnil. V neděli už nemělo smysl, aby startovala. Když vás bolí v krku a máte ucpané dutiny, tak je lepší na chvíli zastavit. Když to uspěcháte, tak to můžete jen zhoršit a potýkat se s tím déle. Důležité je být v pořádku před startem sezony," konstatoval trenér.