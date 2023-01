Divoká jízda! Multitalent míří na biatlonové MS

„Jedu na mistrovství světa!" dává Geraghty-Moatsová na sítích najevo hrdost nad tím, co se jí podařilo v relativně krátké době. Když šlo do tuhého, zvládla vše potřebné. "V posledních dvou letech to byla divoká jízda," uvedla devětadvacetiletá závodnice.

S biatlonem koketovala v coby teenagerka, ale přednost pak dostávalo klasické lyžování. Prosazovala se ve skocích – a to s úspěchem. Na konci roku 2014 debutovala mezi specialistkami ve Světovém poháru, ve kterém působila celkem šest let.

K tomu i kombinace. Pro ženy nová disciplína jí přinášela triumfy. Na jaře 2021 ale přešla k biatlonu a pro sezonu 2022/23 vstoupila do Světového poháru. Na průlom mezi ty úplně nejlepší nedošlo, o medailích a trofejích může jen snít, ale na nominaci do amerického týmu pro MS to stačilo. Navíc sama teď může cítit, že by se to při stávajícím progresu ještě mohlo zlepšovat. „Nečekala jsem, že budu v biatlonu tak rychle na takové úrovni."