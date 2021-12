Jsme jako národ na takovém dně? Asi ano, zlobí se biatlonistka

Hororový úvod sezony v podání rodačky z Brezna vyvrcholil ve švédském Östersundu sobotním sprintem na 7,5 kilometru, v němž po pěti chybách na střelnici obsadila až 100. pozici.

S vrcholem výsledkového propadu přišel i nával negativních komentářů od příznivců, což donutilo 29letou závodnici k reakci.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Paulína Fialková (@paja.fialkova)

„Poslední dva roky mám pocit, že vyjadřovat se k závodům už nemá vůbec žádný význam. Ale dnes už mi to nedá nenapsat pár slov. Nevím, co se v naší společnosti stalo, že jsme se stali lidmi plnými zloby, hejtu, mudrování, urážení, krutosti. Jsme jako národ na takovém dně, že toto je jediné, co nám zůstalo? Asi ano," rozepsala se Paulína Fialková na svém Instagramu.

„Slovenský biatlon je bohužel přesně tam, kam dlouhé roky směřoval. Hejteři, vy jste se až teď probrali? Vy si myslíte, že za to mohou sportovci, kteří dřou den co den, obětovali sportu celý život, zdraví, rodinu, školu a v neposlední řadě spoustu peněz: Myslíte si, že mě to nese*e o hodně víc než vás?" pokračovala.

Je jasné, že především díky naturalizované Rusce Anastasii Kuzminové, která vybojovala pro Slovensko tři olympijská zlata, byli dříve biatlonoví fanoušci pod Tatrami namlsaní velkými úspěchy. K těm je nyní ale pořádně daleko.

„Jsem si vědoma toho, že moje výsledky v Östersundu byly hrozné. Velmi mě to trápí i proto, že z přípravy jsem měla opravdu dobrý pocit. A víte co? Svědomí mám čisté v tom, co jsem přípravě dala. Za sebe jsem víc než maximum svých možností udělat nemohla. A jestli na to už nemám? Tak s tím už asi nic nenadělám. Ale snažit se nepřestanu, dokud to půjde," slibovala.