Krčmář třináctý a body i pro Štvrteckého. Po premiéře poslouchali švédskou hymnu

„Na střelnici to ode mne bylo dost ustrašený a hlavně pomalejší, ale snažil jsem se každou ránu dobře odpracovat," říkal Krčmář, jenž po třetí položce atakoval elitní šestku, ale nakonec neposlal do terče první ránu poslední stojky. „Lyže bezprostředně po závodě hodnotit nechci, nejdřív si o tom se servisáky promluvíme v kamionu, ale sám vím, že musím být i v běhu rychlejší. Bylo tam takové prolnutí všeho," uvedl pro Českou televizi.

Jedenáctý nejlepší čas na lyžích předvedl Jakub Štvrtecký. „Měl jsem dobrý pocit z běhu, že to ale bude až takhle dobré, to jsem si nemyslel. Trať byla trochu rozsypaná, ale jsem spokojený, jak jsem zvládl poslední střeleckou zastávku. Trochu jsem si předtím zvolnil a řekl jsem si, že to zkusím udělat pěkně v rytmu," prohlásil.