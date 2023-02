Radikální, drastické i legenda žasne. Biatlonista v touze po úspěchu zažíval neuvěřitelný extrém

„Ještě nikdy jsem neudělal tak drastické změny v tréninku jako v tomto roce," přiznal Strömsheim v rozhovoru pro televizi TV2 s tím, že k extrémní zátěži ho inspiroval tréninkový dokument rychlobruslaře Nilse van der Poela.

25letý biatlonista se v nabité norské konkurenci marně snaží protlačit do Světového poháru, přestože zejména na začátku sezony sbíral na nižší úrovni IBU Cupu jedno prvenství za druhým.

Na MS do Oberhofu se dostal díky kuriózní situaci poté, co elitním reprezentacím šéfové IBU až v dějišti šampionátu pořádně vysvětlili, že mají nárok na nasazení šestice závodníků. Strömsheim tak narychlo přerušil trénink v Itálii, skočil do auta a uháněl nejkratší cestou do Durynského lesa.

Životní šance konečně přišla. Krátce po příjezdu obsadil na MS 22. místo ve sprintu a ve stíhačce si následně polepšil na 13. příčku.

Strömsheim doufá, že konečně začne sklízet plody letní a podzimní dřiny. „Trénoval jsem tak, že jsem se prostě snažil vydržet tak dlouho, jak jen bylo možné. Pohybovalo se to něco mezi čtyřmi a jedenácti hodinami denně. A to jsem se snažil vydržet co nejvíce dnů po sobě, dokud jsem úplně neodpadl. Pak jsem pořádně zregeneroval, " popisoval své galeje.

„Nejvíc se mi povedlo natrénovat asi 60 hodin v devíti dnech. Když přišel podzim, měl jsem obrovský kondiční základ," pokračoval. Do přípravy neváhal zařadit i závod triatlonového Iron mana.

Bylo mu jasné, že se pouští do věcí, které nikdo z jeho konkurence nedělá. „Věděl jsem, že se zebe udělám buď totálního idiota, nebo mě to nakopne," smál se. „Ale celé jsem si to pořádně promyslel, než jsem začal. Už předtím jsem byl velmi dobře trénovaný, bez toho bych tohle celé nikdy nezkoušel. Nedělal bych to třeba ve 20 letech. Je mi ale 25 a pořád jsem ještě ve špičce neprorazil, takže nastal čas na drastickou změnu," vysvětloval.

Nad jeho přístupem žasne i jeden z nejúspěšnějších biatlonistů všech dob Ole Einar Björnadalen.