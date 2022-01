Světový pohár v biatlonu zůstává v Německu. Jaký je program závodů v Ruhpoldingu?

Světový pohár v biatlonu se po zastávce v Oberhofu přesouvá do Ruhpoldingu, kde na biatlonisty čekají do 12. do 16. ledna sprinty, štafety a stíhací závody. Zde najdete program i výsledky šestého dílu Světového poháru.

Foto: Igor Stančík/Český biatlon Česká biatlonistka Eva Puskarčíková na trati závodu biatlonových smíšených dvojic během SP v Oberhofu.Foto : Igor Stančík/Český biatlon

