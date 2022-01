Vytrvalostní závod v Anterselvě vyhrál Babikov. Češi v generálce před olympiádou nezářili

Clean shooting seals the deal for Anton Babikov in the @biathlonantholz Individual! 💪🤩

🥇🇷🇺 Anton Babikov @russianbiathlon

🥈🇳🇴 Tarjei Boe @NSSF_Biathlon

🥉🇷🇺 Said Karimulla Khalili @russianbiathlon

Watch live on https://t.co/bk5aBBaMLg #ANT22 pic.twitter.com/7S6x94CYPn