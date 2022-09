Změny v biatlonovém SP? Olympijská šampionka Öbergová je ostře proti

O co vlastně jde?

„Byla jsem mezi těmi, kteří se předem vyslovili proti chystaným změnám," řekla Öbergová, jejíž názor je součástí většiny. Z průzkumu mezi biatlonisty a biatlonistkami minulou zimu totiž podle serveru sport.de vyplývá, že plných 65 procent dotázaných bylo pro zachování starého systému. „Uvidíme, jak to půjde, ale nevidím jediný pozitivní aspekt, který by převážil nad negativy," dodala 23letá švédská kometa, jež v konečné klasifikaci minulého ročníku SP skončila druhá za vítěznou Marte Olsbuovou-Röiselandovou z Norska.

Ředitel závodů IBU Borut Nunar na nedávném sympoziu Forum Nordicum v Kranjské Goře změny v systému obhajoval tím, že přijaté škrty dvou nejhorších výsledků bude kompenzovat zvýšení rozdílu v přidělených bodech mezi prvními pěti místy. Dosud činil šest bodů mezi vítězem, druhým i třetím v pořadí (60 - 54 - 48), nyní to bude po 15 bodech. Rozdíl mezi třetím a čtvrtým bude nově deset bodů místo pěti.

"Děláme to právě proto, aby si závodníci mohli v sezoně vybrat čas na přípravu nebo udělat zdravotní přestávku, a přesto nepřišli o možnost bojovat o celkové vítězství ve Světovém poháru," vysvětlil Nunar. Současně připomněl, jakou anomálii vyvolalo v minulosti pravidlo o škrtech dvou nejhorších výsledků v sezoně.

"Martin Fourcade odstartoval do posledního závodu sezony ve žlutém trikotu vedoucího závodníka, tento závod vyhrál, ale celkově nakonec skončil druhý. To už jsme nechtěli dopustit a už se to nestane," řekl Nunar.