Zničil jí koronavirus kariéru? Záhada biatlonové královny pokračuje, do sezony už nezasáhne

Ještě na podzim připouštěla, že měla problémy vůbec vést běžný život. Měla vážné poruchy spánku, na což se nabalovaly další zdravotní patálie. Na konci roku se sice vrátila k tréninku, ale na návrat do závodů to zatím není. Na rozdíl Röiselandové také chybí v nominaci na MS v Oberhofu.

„Tiril se daří dobře. Už si užívá život. Tráví čas s přáteli a rodinou. Momentálně to ale vypadá, že do Světového poháru už nezasáhne. Ale jsem si jistý, že v příštích letech ji v závodech ještě uvidíme," uvedl pro agenturu DPA Oberegger.

„Ona ví, že nejlepší, co může teď dělat, je od všeho si odpočinout, načerpat znovu síly a upnout je třeba i na olympiádu v roce 2026," dodal.

Příkladem pro Eckhoffovou může být i relativně hladký návrat do kolotoče SP již zmíněné Röiselandové, která naskočila do sezony až v Ruhpoldingu, ale záhy si našla cestu zpět do míst v elitní pětce.