Fernstädtová byla na SP ve Winterbergu patnáctá

Seriál se vrátil do Evropy po úvodních třech závodech v zámoří, kde Fernstädtová vstoupila do sezony čtvrtým místem v kanadském Whistleru. V prosincových závodech ve USA obsadila v Park City 11. místo a v Lake Placid desáté. Na německé dráze patřila k nejpomalejším na startu a už po první jízdě byla mezi 21 závodnicemi patnáctá. Zrychlení ve druhém kole znamenalo čtrnáctý čas, ale na posun pořadím to nestačilo.

"Špatné to nebylo, měla jsem docela dobré jízdy. Nějaké malé chybičky, nic velkého, takže škoda, že to nevyšlo. Mohlo to být noži, starty, počasí blbé... těším se na Altenberg," řekla Fernstädtová v nahrávce pro média. Přiznala, že měla před závodem problémy s cukrovkou, kterou jí lékaři diagnostikovali v minulém roce. "Trochu mě rozhodila noc, ale nechci se na to vymluvit," prohlásila.