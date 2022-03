Fernstädtová se učí žít s cukrovkou. V jídle se neomezuju, mám přece po sezoně, říká česká skeletonistka

Teď ne, když mám po sezoně a netrénuju.(směje se) Není to ale tak, že bych nemohla něco jíst. Prostě když si dám jídlo, které obsahuje víc cukru, píchnu si víc inzulínu.

Na olympiádě jsem byla v častém kontaktu s lékařkou, radila mi, co mám dělat. Před zátěží, po ní. Hlídaly jsme to. Jednalo se pro mě o novou situaci, nevěděla jsem, co a jak.