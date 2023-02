Hrozivá tragédie! V bobovém korytě se stalo něco nevídaného

Co je dosud o neštěstí známo? V cílovém prostoru se pohybovali návštěvníci, kteří využili možnosti svézt se na nafukovacím kole. To se ledovým korytem neřítí takovou rychlostí jako klasický závodní bod s posádkou, ale i tak je to adrenalin, na který lákají provozovatelé drah a přivydělávají si tak. Jde o relativně bezpečnou atrakci, nepřevrátí se, rány o okraje dráhy jsou tlumené stejně jako při podobném ledovém raftingu, který je také v nabídce provozovatelů areálu v Oberhofu.