Pilot elitního čtyřbobu Dvořák přijde o MS, o víkendu si přetrhl meniskus

Olympionik Dvořák, jenž byl se svou posádkou v Altenbergu jedenáctý ve čtyřbobech v závodě Světového poháru i na mistrovství Evropy, se zranil při rozcvičení. "Smýkla se mi tam noha. Vím, že mě tam lehce zabolelo koleno. Pak se to zhoršilo, oteklo to a hned jsem jel na magnetickou rezonanci, kde se zjistilo, že mám přetržený meniskus," řekl v nahrávce pro média.

Ve čtvrtek by měl nastoupit na operaci, kde by mu měli meniskus přišít. "To je ta lepší varianta. To koleno bude do budoucna stoprocentní. Rekonvalescence od operace bude nějakých šest týdnů," uvedl Dvořák. V aktuální sezoně naskočil do Světového poháru až na začátku ledna. V posádce měl řadu nováčků, s nimiž předtím sbíral zkušenosti v závodech Evropského poháru.