Březinová uspíšila operaci. I kvůli kulise, kterou nikde jinde nezažije

Ti šampionát připravovali už před devíti a čtyřmi lety. „V roce 2014 to bylo moje druhé mistrovství světa a poprvé jsem se dostala do finále. Ani jsem to nečekala, bylo to trochu se štěstím, když se v poslední rozjížďce rozsypala jedna holka a já postoupila,“ vybavuje si.