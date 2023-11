České skoky po klinické smrti? Slovinci přinesli energii, Koudelku roztančil hip hop

Smutný byl v posledních letech pohled na českou skokanskou infrastrukturu, ale naděje, že by se již brzy mohlo opět v zimě závodit a trénovat, výrazně vzrostla v Harrachově. „Na jaře se začne s rekonstrukcí stodvacítky,“ hlásí šéf skokanů Vít Háček. S náklady zhruba 40 milionů korun by se mohl vrátit do Krkonoš v budoucnu i Světový pohár, ve spolupráci s aktivními Poláky třeba jednou i mistrovství světa. Ale teď je podstatné, aby čeští závodníci nemuseli jezdit za přípravou jen do zahraničí. „Dokud se tam opravdu nebude skákat, zůstávám nohama na zemi, ale co jsem slyšel, je to na dobré cestě,“ říká dlouholetá česká jednička Roman Koudelka.