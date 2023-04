Pro první pokusy na běžkách rozhodně není nutné pořizovat kompletní výbavu, kterou tvoří běžecké lyže a obuv, hole, set na mazání a vhodné oblečení. Svou funkci dostatečně splní oblečení, které naleznete v běžném šatníku sportovně aktivního člověka. Běžkařský set zase nabízí i s potřebným základním servisem lyžařské půjčovny, a to za částku cca 500 Kč na den.

Zásadním kritériem, od kterého se další výběr vybavení odráží, je zvolení technického způsobu, kterým se na běžkách hodláte pohybovat. Dále do hry vstupuje vaše výška, váha, úroveň i schopnost mazání běžek.

Poslední možností pak mohou být běžky "backcountry" . Jak už anglický překlad názvu napovídá, jedná se o lyže do volného náročného terénu, které mívají jako jediné kovové hrany.

Součástí běžecké lyže je také vázání. Základními typy, které se nejběžněji využívají jsou tzv. SNS a NNN systémy. Vázání se od sebe odlišují rozdílnými vodícími lištami, případně hrazdičkou, do kterých vhodně zapadá podrážka běžkařské obuvi. U novějších vázání již převládá sjednocený typ NNN.

Přibližně uprostřed lyže najdete výraznější vyklenutí, které tvoří tzv. stoupací komoru. To je místo, do kterého je nutné nanášet stoupací vosky, případně se v tomto místě nachází alternativy mazání v podobě stoupacího pásu či šupin. Běžka s těmito prvky se pak nemaže, nepodkluzuje, současně ale musíte počítat s nižší rychlostí při sjezdech.

Při výběru klasické běžky se následně také zohledňuje váha lyžaře. Ta se promítá do tvrdosti a délky běžky, potažmo možnosti jejího prohnutí při zatížení, kdy dochází k mírnému či větším prošlápnutí lyže, kontaktu její komory s podkladem, a tím vhodnému odrazu.

Běžka na volný způsob, neboli skate běžka , je oproti klasické běžce výrazně kratší a nenajdete u ní tak zvednutou špičku. Narozdíl od klasických běžek nepotřebujete skluznici mazat stoupacími vosky, jelikož opěrný bod, ze kterého se odrážíte do směru pohybu, se nachází na hranách lyží.

Pro klasický styl využijete lépe kratší hole, který by vám měly sahat do úrovně ramene. Oproti tomu hůlky pro bruslení míří do výše vaší brady, případně horního rtu. Čím méně zkušený běžkař jste, tím kratší hole využijte. Bude se vám s nimi lépe manipulovat.