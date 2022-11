Jsem v šoku. Švédku operovali kvůli nemoci, kterou neměla. Teď nemůže závodit

Ukázalo se, že nešlo o zánět slepého střeva, ale o mezenteriální lymfadenitidu. Obě onemocnění mají podobné projevy, nicméně u druhé z nich není operace nutná. Švédská mistryně světa do 23 let se tak dostala pod skalpel úplně zbytečně, navíc kvůli tomu přijde o část sezony.

„Vrátila jsem se minulý týden z Mallorky a byla jsem v pohodě. Přes víkend to ale přišlo. Měla jsem horečky a ostré bolesti v břiše, zejména v oblasti slepého střeva. Když jsem přijela do nemocnice, mysleli si, že je potřeba slepě střevo vyoperovat," popisovala své trable rodačka z Umey pro server švédské televize SVT.

„Měla jsem ale něco, co se nazývá mezenteriální lymfadenitida. Ta je obvyklá spíše u dětí do 12 let, takže doktory nenapadlo, že by to byla tahle nemoc. Operace byla zbytečná. Každopádně mě vyřadí na několik týdnů z lyžování. To je problém," posteskla si 24letá lyžařka.