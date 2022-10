Kolem Ledecké se rozjasňuje! Závodit může i bez smlouvy, jenže na lyže se teprve chystá

Jaké scénáře tedy mohou nastat? „Jsme připraveni na varianty, že smlouva bude podepsaná, i na to, že nebude,“ říká Forejtek. Na závody přihlašuje lyžaře svaz a bez podepsané reprezentační smlouvy by teoreticky neměli závodit. U Ledecké ale krajní situace nenastane.

„Kritéria to sice neumožňují, ale jsme domluveni, že i kdyby nebyla podepsaná smlouva, blokovat ji v závodění nebudeme. Naše priorita je závodník, ten musí být na prvním místě,“ ujišťuje Forejtek.

Teoreticky by tak Ledecká mohla stát v českých barvách už 5. listopadu na startu novinky ve Světovém poháru v podobě „mezinárodního“ sjezdu ze švýcarského Zermattu do italské Cervinie. Pokud tedy bude sníh, jehož nedostatek teď organizátory trápí.

Otázkou ale je, jestli by se Ledecká stihla tak rychle připravit, její start je tak velmi nepravděpodobný. „Mluvil jsem s Tomášem (Bankem) a příští týden by měla zahájit přípravu na lyžích,“ líčí Forejtek. Trénovat by měla na jednom z rakouských ledovců.