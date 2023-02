Lyžaři USA poprvé vyhráli soutěž družstev na MS, Češi rychle vypadli

Američané spoléhali na Paulu Moltzanovou, Ninu O'Brienovou, Rivera Radamuse a Tommyho Forda. Na cestě do finále postupně porazili Polsko, Itálii a Kanadu. Ve finále se utkali s Norskem a díky O'Brienové se dostali do vedení. V norských barvách pak vyhrál i čtvrtý dnešní duel Alexander Steen Olsen a vyrovnal.

Nerozhodný stav nečekaně zůstal i po duelu Moltzanové a They Louise Stjernesundové. Ty měly na setinu stejný čas, takže obě získaly bod. Rozhodoval tak poslední souboj mezi Fordem a Timonem Haugem. Norský lyžař tlak nezvládl, na startu málem přepadl až na hlavu a bylo rozhodnuto. Američané tak získali první medaili v této soutěži na světovém šampionátu.

"Myslím, že jsme podali super týmový výkon, je to velká škoda. Sahali jsme po postupu. Pro všechny čtyři velmi dobré výkony. Doufám,že všichni čtyři tyto dobré výkony zhodnotí v dalších závodech," uvedl v nahrávce pro média trenér Jan Fiedler. Na MS postoupilo Česko do čtvrtfinále soutěže družstev naposledy v roce 2013 ve Schladmingu.

Premiéru v českém týmu si na světovém šampionátu odbyla Jelínková. "Velká škoda, skoro jsme to zvládli," litovala. "Moje jízda byla dobrá, možná jsem mohla jet o trošku rychleji nahoře. Bylo to fajn, moc jsem si to užila a jsem na nás pyšná," dodala.