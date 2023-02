Lyžaři v čele se Shiffrinovou a Kildem napsali FIS dopis kvůli změnám klimatu

Lyžaři doručili dopis vedení FIS během mistrovství světa ve Francii. "Je načase věnovat se opravdu důležitému tématu," řekl Kilde poté, co v neděli získal v Courchevelu stříbrnou medaili ve sjezdu. "Vidíme, že svět se mění. A vidíme i dopady na náš sport. Chci, aby budoucí generace zažily zimu a mohly dělat to, co já," doplnil třicetiletý medailista z olympijských her i mistrovství světa.