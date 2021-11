Lyžařka Beranová zahájila SP dvacátým místem ve sprintu, bodoval i Šeller

"Myslím, že jsme všichni udělali to nejlepší, co bylo v našich silách. Všechny jsme se výsledkově oproti loňsku výrazně zlepšily, což je na začátek sezony moc hezké. Tvoříme ale pořád velmi mladý tým, a to včetně servismanů, a tak jsme asi ještě nedospěli k tomu, abychom postoupili dál," hodnotila Beranová nejen svůj výkon v tiskové zprávě svazu.

Trenér ženské reprezentace Jan Franc ještě nezažil postup své svěřenkyně ve sprintu v Ruce. "Naším cílem bylo přivézt body, což se nám tu ve sprintu ještě nepodařilo. To jsme splnily a děkujeme servisu, že nám k tomu pomohl. A ještě bych chtěla pogratulovat Zuzce Holíkové, která startovala v Ruce poprvé. Co se jí dneska podařilo, to je neskutečné! My ostatní jsme tu začínaly 60. místem. To je největší radost dnešního závodu," doplnila Beranová.