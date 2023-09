Nečekaný konec kariéry? Zásoby energie nejsou nevyčerpatelné, vysvětluje Razýmová

Měla jsem jasně nastavené, že kdybych měla pocit, že by mi trénink zasahoval do péče o malou, tak sport půjde stranou. Snažila jsem se vymyslet, jak to skloubit i s nějakou pomocí, ale pak už to rozhodování bylo rychlé. Jen jsem si přemítala, co teď budu dělat, ale to mě s prvním křikem malé přešlo. Spíš si říkám, jak jsem to mohla zvládat, přijde mi to kolikrát složitější než v tom závodním režimu.