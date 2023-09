Vrátilo se to! Hvězdná americká lyžařka znovu bojuje s vážnou nemocí

32letá olympijská šampionka z týmového sprintu v klasickém lyžování na OH v Pchjongčchangu, která loni na hrách v Pekingu přidala do sbírky stříbro na 30 km a bronz z individuálního sprintu, se rozpovídala o svých potížích v časopise PEOPLE.

„Bylo to těžké. Bojovala jsem s pocitem tlaku na to, abych byla perfektní. Ten tlak jsem si ale na sebe vyvíjela sama. Šlo o kumulaci menších stresů. Je to jako když jdete na výlet a někdo vám přidá menší kámen do batohu. Když pak přidává další a další, už se to nedá unést,“ popisovala žena, která na letošním MS v Planici v klasickém lyžování vybojovala jako vůbec první Američanka v historii zlato v individuálním závodě.