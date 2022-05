Norská legenda volá po radikálním kroku. Na jaké planetě žiješ? útočí ruská lyžařská hvězda

Do rodáka z Kirkenes se rychle pustila Ruska Stěpanovová. „Na jaké planetě to (Ulvang) žije? Úplně ztratil kontakt s realitou," napsala 21letá závodnice, které se (stejně jako všech ruských a běloruských lyžařů) však na dobu neurčitou mezinárodní závody netýkají.

Největší kontroverze z Ulvangova záměru budí to, že by měly ženy běhat 50kilometrový maraton.

"V ideálních podmínkách by vítězky měly čas mezi 2:10 a 2:20. Mimochodem Therese (Johaugová) už skončila kariéru. Takže by to bylo spíš 2:30. Kdo by se na to díval?" ptala se dále Stěpanovová v obavě o diváckou neatraktivitu takového klání.