Patnáctiletá talentovaná lyžařka Colturiová vstoupí do SP v albánských barvách

Colturiové bude při sobotním debutu 15 let a 341 dní. V mladším věku závodily ve Světovém poháru poprvé v 70. letech minulého století Němky Christa Zechmeisterová a Regine Mösenlechnerová. Turínská rodačka překoná současné hvězdy Američanku Mikaelu Shiffrinovou, které bylo v roce 2011 při premiéře v SP 15 let a 363 dní, i Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou (16 let a 245 dní).