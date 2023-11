Pozdvižení v krutém mrazu! Ale měl jsem vyhrát, tvrdil Novák po životním závodě

Český běžec na lyžích Michal Novák (vlevo) na stupních vítězů po závodu na 20 km, uprostřed vítěz Jan Thomas Jenssen a vpravo třetí Nor Harald Oestberg Amundsen.

V závěrečném stoupání to nebyli zástupci největší běžkařské velmoci, kterých bylo pak pět v elitní desítce, ale Novák, kdo nastoupil a šel do vedení. Jediný Nor se ho dokázal držet, trochu překvapivě Jan Thomas Jenssen. Novákův vrstevník, který ve Světovém poháru startoval naposledy skoro před čtyřmi lety.