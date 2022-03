Provokace? Neporazitelný ruský šampion pořádně přestřelil

Ruský lyžař Alexandr Bolšunov na hrách v Pekingu sbíral jednu medaili za druhou. Stal se trojnásobným olympijským šampionem, zlato bral ze skiatlonu, běhu na 30 km a ve štafetě, a k tomu přidal ještě stříbro z 15 km klasickým způsobem a bronz ze sprintu dvojic. Celkově má na svém kontě z olympijských her devět cenných kovů, což z něj dělá nejúspěšnějšího ruského běžce na lyžích v historii a třetího na světě.

Pětadvacetiletý Bolšunov nyní na svém instagramovém profilu zveřejnil sérii fotografií, na kterých je vyfocen v sovětské kombinéze s popiskem „SSSR 1980" a tím značně pobouřil prezidenta Norského lyžařského svazu Erika Rösta. „Myslím si, že je to velmi nevhodné. Všichni se musíme důrazně distancovat od toho, co se teď děje na Ukrajině a proti ukrajinskému lidu," řekl Röste pro norská média.

Mezinárodní lyžařská federace vyřadila ruské a běloruské sportovce z mezinárodních soutěží poté, co se Norové ohradili proti startu Rusů na Světovém poháru krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Proto se jeden z nejlepších běžců na lyžích současnosti nemohl o víkendu představit v závodě na 50 km v norském Holmenkollenu.

Místo toho se tedy Bolšunov vydal do ruského Rybinska, kde se zúčastnil 50kilometrového závodu Demino Ski Marathon, který v novém traťovém rekordu ovládl. „Původně to pro mě měl být v Oslu jeden z vrcholů sezony, ale nedá se nic dělat, když mě tam nechtěli. Vyhrál jsem Demino a myslím si, že je to srovnatelné s Holmenkollenem," řekl po závodě Bolšunov pro ruský web championat.com.