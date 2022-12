Rozčilený norský lyžař se opřel do ruské celebrity. Je to idiot! nebral si servítky

„Nebylo to vůbec dobré. Výsledek je pro mě velké zklamání. Nevím, co se se mnou děje. Abych vypadl už v prologu, to se mi stalo naposledy tak před deseti roky," štvalo ostříleného třicetiletého borce.

To Gubernijevovi neuniklo. A i on přes média zareagoval. „Nevím, kdo to (Skar) je, ale on zná mě. Z toho vyplývá, že jsem světová hvězda dobře známá i v Norsku. V televizi i novinách se mi tam hhodně věnují," prohlásil pro ruský server Sport24.