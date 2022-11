Ruští lyžaři přijdou o miliony. Putinova obdivovatelka se narážkám z Finska ostře brání

„Finské bulváry se najednou začaly obávat o velikost mých prize money. Je to až příliš vtipné na to, abych to nechala bez reakce. Na fotce držím dárkový pokaz v hodnotě 163 eur za umístění na závodě v otevřeném tréninku. Není to Ruský pohár a určitě ne mistrovství Ruska," rozepsala se.