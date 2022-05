Samková po vážném zranění pojme příští zimní sezonu jako testovací

„Ta sezona bude pro mě taková testovací. Co si můžu dovolit, jak mi to jde, nebo nejde, jak mě to bolí, nebo nebolí. Pokusím se v létě co nejlíp připravit," řekla dvojnásobná olympijská medailistka ČTK a deníku Sport při pátečním galavečeru spojeném s vyhlášením Krále bílé stopy.

Zatím chodí do posilovny a jezdí na koních, běhání má ještě omezené. „Využívám odlehčené běhátko. Chodím na 70, 80 procent své váhy, třeba dvacet minut," popsala. Na koních vedle vyjížděk trénuje jednou až dvakrát týdně na jízdárně. Minulý týden se na ni byl podívat i trenér Marek Jelínek. „Myslíme si, že to může ovlivnit pozitivně tu připravenost. Je tam rovnováha zprava doleva, člověk se učí nové věci v ovládání svého těla. Hodně to člověk řeší středem těla, což je zásadní u každého sportu. Zároveň tam tlačím paty dolů, takže se protahuje ta achilovka," přiblížila trojnásobná vítězka Světového poháru.

Začátkem června jí v Praze vyndají z nohou šrouby a po desetidenním klidovém režimu by měla udělat další pokroky. „Doufám, že se to zas o něco posune. Shodli jsme se na tom s fyzioterapeuty, že ty šrouby tam v té levé noze vadí. Přeci jenom je to něco, co tam nepatří," řekla Samková. Kosti už jsou srostlé a také vazy má v pořádku. "Ráno je to samozřejmě zatuhlé, než se to rozhýbe, zahřeje. To by ale s věkem asi přicházelo stejně," popsala svůj aktuální stav devětadvacetiletá rodačka z Vrchlabí.

Kotníky ji chvílemi pobolívají, když třeba došlápne na nerovnost nebo nohy zatíží příliš. „Hrozně záleží na všech těch svalech okolo, pak tahají za věci, které mně přehazují ten kotník, a pak to bolí. Stačí, aby fyzio zmáčkla na správné místo, pak se to uvolní a přestane to bolet. Je to taky o tom, že si musím vyhradit prostor na tuhle péči. Trošku se to tam přeci jen změní," líčila dvojnásobná olympijská medailistka.

Každý den cvičí, ale na fyzioterapii chodí jednou až dvakrát týdně. Na Nový Zéland zřejmě v létě neodjede, protože by nerada až tam zjistila, že trénovat na snowboardu ještě nemůže. Plánuje zůstat přes léto v Česku a po prázdninách vyrazit s týmem na ledovec. „Pak uvidíme. Myslím si, že i když se nebudu cítit dobře v tom září na prvním soustředění na ledovci, tak to neznamená, že to třeba v prosinci, v lednu nemusí být dobré," přemítala.