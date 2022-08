Sbohem. Uzavírám další kapitolu svého života, potvrdila Ledecká

"Uzavřela jsem další kapitolu svého života a vůbec to nebylo snadné. Nikdy nezapomenu na to, kdy jsem byla poprvé pozvána do továrny v Altenmarkt im Pongau a s otevřenou pusou koukala na fotografie lyžařů, které tam všude visely po stěnách. Už tehdy jsem snila o tom, že mezi těmi všemi lyžařskými legendami, které dobyly svět, jednou bude viset zarámovaný i můj plakát s Atomic lyžemi nad hlavou," uvedla Ledecká, která na lyžích Atomic senzačně ovládla v roce 2018 superobří slalom v Pchjongčchangu a vyhrála tři závody Světového poháru.