Šťastná třináctka a dobrá zpráva o lyžích. Novák má skalp i největší hvězdy!

Žádná ze zemí neukázala, že by měla technologický náskok, kterým by utekla zbytku světa. Mezi muži bylo sice pět Norů v elitní osmičce a v ženách čtyři Švédky mezi prvními čtyřmi, ale to nebyl výjimečný obrázek ani za fluorových časů. A Češi na trati neztráceli.

„Podal jsem koncentrovaný výkon, snažil jsem se to nepřepálit, ale je to fakt rychlý závod,“ hodnotil Novák desítku, která v mužském Světovém poháru minulou sezonu nahradila patnáctku. „Tady stačí udělat špatný krok, musíte vystoupit ze stopy anebo vám někdo pomalejší neuhne, to vše hraje roli,“ popisoval. Kdyby byl Novák o osm sekund rychlejší, skončil by sedmý, od elitní desítky ho dělily jen necelé dvě sekundy. Ale to jsou kdyby…